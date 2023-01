Un total de 14 equipos lograron el pase a las finales del torneo navideño número 33 de la Academia Deportiva Luisito Mercedes, el cual tiene una especial dedicatoria al ministro de Interior y Policía Jesús (Chu) Vásquez Martínez con opción a la copa DNCD.



Los equipos que verán acción en la serie final al mejor de 3-2 mañana, a partir de las dos de la tarde en el play de los Jardines del Norte en las diferentes categorías son, en 7-8 Robert Díaz-The Brother’s; en 9-10 De León (La Venta)-Robert Díaz; en 11-12 Suárez -Norma Díaz; en 13-14 Lajara Team-De León; en 15-16 The Brother’s-Papiro All Star; en 17-18 Robert Díaz-Papiro All Star y en los profesionales Papiro All Star ante Dream Big.



El torneo cuenta con el patrocinio del Ministerio de Interior y Policía, DNCD, Martín Suarez, asesor del presidente; el diputado Miguel Florian, Altice, Ministerio de la Juventud.