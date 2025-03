Pedro Martínez el único latino con este registro élite

Pedro Martínez es uno de los lanzadores con más prestigio y respeto en la historia de las Grandes Ligas. Es tan impresionante la carrera del dominicano, que es el único latino en una lista de lanzadores élite. De hecho, estos peloteros tienen un registro dominante en sus respectivas carreras en Las Mayores.

Martínez se codea con Tom Seaver (1971), Steve Carlton (1972), Randy Johnson (1995), Clayton Kershaw(2014) y Chris Sale (2024); todos tienen un registro de al menos 18+ victorias y menos de 2.10 de FIP. El FIP es el ‘Lanzamiento independiente del fildeo’, una estadística que toma en cuenta los eventos que controla el pitcher.

La fórmula del FIP está en la misma escala que la ERA de toda la liga: ((HR x 13) + (3 x (BB + HBP)) – (2 x K)) / IP + constante FIP. Es bastante completa, pero muy parecido a la efectividad, por lo que es familiar verla en las estadísticas avanzas; no en las estándar de las diferentes webs deportivas.

Last to have 18+ wins and a sub-2.10 FIP in a season:

Tom Seaver, 1971

Steve Carlton, 1972

Randy Johnson, 1995

Pedro Martínez, 1999

Clayton Kershaw, 2014

Chris Sale, 2024 pic.twitter.com/cFAS9lJFK1