Pedro Martínez: Rafael Devers: "lleva seis años de Salón de la Fama"

Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama de la MLB, no escatimó en elogios para su compatriota Rafael Devers, a quien desde ya considera una figura con potencial para ingresar a Cooperstown, una vez que termine su carrera.

“Es sorprendente lo que (Devers) va mejorando, lleva seis años de Salón de la Fama. Lo estoy diciendo prematuramente. Pero si buscas los números, lo verás. Así que imagínate cuando termine su carrera”, dijo Martínez sobre Rafael Devers, en el marco de la llegada de este último a República Dominicana junto a los Medias Rojas de Boston para participar en la MLB Dominican Republic Series, que se efectuará hoy sábado y mañana domingo en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo.

Rafael Devers and Brayan Bello learning from David Ortiz and Pedro Martinez.



Couldn’t find better mentors for those two. Unlimited potential with them in your corner. pic.twitter.com/PmirPUClWN