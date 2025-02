El salto con las piernas abiertas. La extensión del brazo. La rotación de la cadera. Los movimientos de Jefry Yan fluyen. Y sí, su elaborada y llamativa celebración tras un ponche es todo un espectáculo.



“Ése es mi estilo de juego”, exclamó Yan, zurdo dominicano que firmó con los Rockies de Colorado este invierno y está en el campamento como invitado de Ligas Menores. “Soy eléctrico. Me gusta divertirme. Disfruto el béisbol”. Y se nota.



Después de registrar un ponche, Yan suele saltar con las piernas abiertas y sus trenzas volando, para luego aterrizar en posición de cuclillas en la lomita. Luego, da unas palmadas en el montículo y simula la señal de strike cantado con la mano izquierda, en un orden que simplemente le parece correcto en el momento.



“Es algo que he hecho desde que era niño”, destacó Yan. “No es algo que haga para ofender al otro equipo. Cada vez que celebro, siempre miro a mi esquina. Miro a mis compañeros, a mi receptor y a mi lado”.



“Siempre voy a querer celebrar cada out que consigo. Me hace feliz hacer mi trabajo. Me hace feliz sacar outs. Es algo que hago para disfrutar el juego”.



Yan ha sido una presencia llena de energía en su primer Entrenamiento Primaveral con los Rockies, aunque no es ajeno al béisbol profesional, ya que ha pasado tiempo en las Ligas Menores con los Angelinos y los Marlins.



El lanzador de 28 años vio acción en el 2024 con Saitama Seibu Lions en la Liga del Pacífico de Japón, y los Rockies lo firmaron después de que registrara efectividad de 1.71 en 25 presentaciones con las Estrellas Orientales en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Yan atribuyó ese éxito a la confianza en su cambio de velocidad, que complementa con sus rectas de dos y cuatro costuras.



Con 26 ponches en 21 entradas en la temporada invernal, Yan tuvo muchas oportunidades para disfrutar su celebración.