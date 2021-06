RD va hoy por el sueño olímpico ante Venezuela

El partido se celebrará a las dos de la tarde en Puebla, México. Radhamés Liz será el abridor del encuentro decisivo

Para la República Dominicana es hoy o nunca cuando tenga la oportunidad dorada de lograr la clasificación a unos Juegos Olímpicos por segunda ocasión. El seleccionado criollo se enfrentará esta tarde (2:00 p.m.) al combinado de Venezuela, que ayer derrotó por nocaut (10-0) a Países Bajos en la disputa por el último boleto que reparte el repechaje de béisbol que se celebra en el Estadio Hermanos Serdán, de la ciudad de Puebla, México.

El ganador del encuentro de hoy se unirá a Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Israel y México, ya clasificados para el torneo de torneo de béisbol olímpico, el primero desde los Juegos de Beijing en 2008.

El lanzador abridor para ese importante encuentro es el veterano Radhamés Liz.

“Estamos donde queremos estar que es en la final”, dijo el dirigente Héctor Borg tras el encuentro del pasado jueves ante Países Bajos. “Tenemos todo el chance del mundo de obtener esa victoria y pasar a Tokio. Este es un equipo que está preparado para batallar. Como dirigente confío en mis muchachos, que sé que van a lograr ese pase para Tokio y hacer historia por segunda vez en unos Juegos Olímpicos”, agregó.

República Dominicana logró pasar a la final tras dejar en el terreno a Países Bajos producto de un toque de Gustavo Núñez por la tercera, pero Dwayne Kemp erró en su tiro a la primera, permitiendo que Ramón Torres anotara con la carrera del gane desde la segunda.

“Estamos preparados para ese gran reto. Hacer lo que siempre hemos hecho que es jugar una buena pelota para obtener la clasificación y con Dios mediante lo lograremos”, señaló Núñez.

La primera vez que un equipo tricolor de béisbol estuvo en unos Juegos Olímpicos fue en Barcelona 1992. Para ese entonces, la selección dominicana ganó apenas dos de sus siete encuentros en la ronda preliminar tras superar a España (11-2) e Italia (7-5), respectivamente.

En tanto sus derrotas fueron ante los equipos de Cuba (8-0), Puerto Rico (7-5), Japón (17-0), Taipéi (11-0) y Estados Unidos (10-0).

Su récord los colocó en el sexto lugar y fuera de la contienda. Cuba obtuvo la medalla de oro; Taipéi la plata y Japón el bronce.

El largo camino en este clasificatorio del equipo criollo inició el pasado 31 de mayo con triunfo sobre Puerto Rico 5-2. Al día siguiente cayeron ante Estados Unidos 8-6. Luego se repusieron para vencer a Nicaragua (13-3), Venezuela (14-4) y Canadá (6-5), respectivamente. Todos esos encuentros se celebraron en los estadios The Ballpark of the Palm Beaches, de West Palm Beach, y Clover Park, de Port St. Lucie, en Florida.

Tiene un promedio de bateo colectivo de .297

Durante los primeros dos encuentros del repechaje ante Venezuela y Países Bajos, la República Dominicana registra un promedio de bateo colectivo de .297, con cinco jonrones (dos de Johan Mieses e igual cantidad de Diego Goris, así como uno de Juan Francisco). Han disparado, por igual, un total de 22 imparables, con 12 remolcadas y 14 anotadas, un porcentaje de slugging de .568, uno de OBP de .358 y uno de OPS de .926. En cuanto al picheo, los dominicanos compilan un promedio de carreras limpias de 4.50, con diez carreras permitidas (nueve de ellas limpias), producto de 18 imparables (incluidos cinco jonrones), siete bases por bolas y 18 ponches.