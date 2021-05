Sigue firme la postura de La Russa sobre Yermín

Tony La Russa se mantiene firme en sus comentarios sobre Yermín Mercedes, en el sentido de que el dominicano cometió “un gran error” al dar swing ante un pitcheo en conteo de 3-0 de parte del venezolano Willians Astudillo con los Medias Blancas superando a los Mellizos por 11 carreras el lunes.

“Me atrevo a apostar que no hay nadie en ese clubhouse (de Chicago) que se haya molestado por el hecho de yo mencionar que ésa no es la forma en que competimos”, dijo La Russa ayer. “Recorrí ese clubhouse anoche y nadie me (rechazó)”.

El dirigente de los Medias Blancas reiteró que el hecho de Mercedes dar swing y conectar jonrón con el partido ya decidido no era una buena conducta deportiva ante los Mellizos. “Si crees que necesitas más (carreras) para ganar, sigues dándole”, dijo La Russa. “Pero si crees que tienes lo suficiente, respeta el juego y a la oposición. Conducta deportiva”. La Russa expresó ayer que estaba sorprendido por recibir tantas preguntas sobre Mercedes.