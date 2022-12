Yeiden Yonell Herrera Roa sigue cosechando éxitos en su propósito de convertirse en una estrella en el béisbol profesional.



Su más reciente logro lo registró en el Campeonato Panamericano de Béisbol U-10, celebrado recientemente en Culiacán de Sinaloa, México.



En el certamen, Yonell conquistó los liderados de bateo (.571), carreras remolcadas (14), dobles (5), Slugging (.810), OBP (.640). Asimismo quedó segundo en hits (12), carreras anotadas (10), mientras que en bases robadas concluyó quinto con dos almohadillas estafadas.



“Todo eso se debe al trabajo que he venido realizando para lograr el sueño de ser un gran jugador de béisbol. Esta actuación me inspira a seguir luchando por ese gran sueño”, dijo Yonell.



El Campeonato Panamericano fue conquistado por el seleccionado de México tras vencer 5-1 a Cuba. La República Dominicana obtuvo la medalla de bronce al superar 8-1 a Brasil.



El novel pelotero capitalino, quien accionó en nueve encuentros, registró un porcentaje de .923 en fildeo y logró 16 asistencias con ocho jugadores puesto out.



Yonell es un talento de la academia MVP Ruddy Santin, de donde han salido peloteros de la talla de Wander Franco, Rafael Devers, Orelvis Martínez entre otros.



La selección de la República Dominicana contó con la participación de jugadores en edades de 9 y 10 años del Gran Santo Domingo, así mismo la presencia de Cotuí, San Juan de La Maguana, Puerto Plata y La Romana.



“Este es un deporte que me apasiona mucho. Si logramos firmar, con Dios por delante, vamos a trabajar para ser un digno representante del béisbol” expresó “El Fenómeno, mote con el que se le conoce en el terreno de juego al novel pelotero y quien, además, ha paseado su talento por las ligas Wilkin Araujo, Academia Banana, Los Robles, Montaño, Liga Miranda, La Javilla y Otro Nivel.