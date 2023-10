“Hay una regla, no solo por los 100 mil pesos. Yo di instrucciones para que se chequeara (el bate). Pero parece ser que los que tenían que tomar la decisión, no se atrevieron, porque había… existe dentro de las reglas, eeeee que sí, normalmente cogen el bate y lo esconden y lo desaparecen. Pero el asunto es que si no sale positivo verdad, entonces te pueden sacar dirigente o al mismo presidente. A mí no me importaba que me sacaran, pero pueden sacar al dirigente por varios días y en una serie final. Pero óiganme, permítanme, óiganme, permítanme, en la Serie del Caribe, busquen el video y yo reconozco que Bonifacio un deportista que se mantiene, trabaja porque esas piernas de él, la mantiene, sea como sea, verdad, tamo en pelota. Pero él es un luchador, se devela por su equipo es capitán del equipo, hay que quitarse el sombrero, él quiere ganar, él quiere ganar. Entonces, busquen el primer juego del Licey en la Serie del Caribe en Venezuela, búsquenlo, personas deee deee, el primer juego de Dominicana fue en el mar, como es que se llama esa zona, bueno, ese es un estadio que la brisa sopla hacia dentro. Los propios venezolanos se quedaron asombrados con el primer jonrón que dio en el primer turno, después lo estaban chequeando y se cuidó, el bate negro”.

Declaraciones de Victor García Sued