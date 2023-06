Campeón de NBA descarga a Pippen por llamar "jugador horrible" a Jordan

Todo parece indicar que la relación entre Scottie Pippen y Michael Jordan está rota y una posible reconciliación luce cada vez más lejos. Pippen pasó de considerar a Michael Jordan como una de las personas más importantes de su vida a no parar de atacarlo y atacarlo. Pero un campeón con Los Angeles Lakers y Chicago Bulls en la NBA le puso frenó cuando escuchó que llamó a MJ “jugador horrible”.

La premisa de Pippen para volver a atacar a Jordan fue considerar que antes de que se diera su llegada a los Bulls en la temporada 1987-88, Jordan no un era un jugador de equipo. Pero llegar a considerar como “horrible” a MJ hizo reaccionar a toda la fanaticada mundial del baloncesto.

En las primeras cuatro temporads de Michael Jordan en la NBA con Chicago Bulls los logros inviduales se hicieron presentes. MJ fue elegido para el segundo mejor equipo All-NBA, lideró la liga en puntos totales y quedó sexto para el premio MVP en su primera temporada. Llegó el segundo año y ‘Air’, se perdió 64 partidos por lesión, pero volvió y tuvo 49 y 63 puntos en Playoffs.

En la última temporada (1986-87) de Michael Jordan antes que Scottie Pippen llegara a la NBA promedió por juego 37.1 puntos, quedó elegido en el primer equipo All-NBA y fue segundo en la votación al Jugador Más Valioso. Argumentos más que suficientes para que Ron Harper le respondiera a Pippen.

Harper jugó por 15 temporadas en la NBA, ganó tres títulos con Chicago Bulls (1996, 1997 y 1998) y dos campeonatos más con Los Angeles Lakers (2000 y 2001). Cuando este excampeón vio las declaraciones en las que Pippen llamaba “jugador horrible” a Jordan no dudó en responderle con una frase contundente: “¡¡¡¡¡Deja de ponerle un micrófono delante de él por favor!!!!!”.

Michael Jordan's 1st 4 Seasons

1st: All-NBA 2nd Team, led NBA in total PTS, 6th in MVP



2nd: Missed 64 GMS (injury). Scored 49 & 63 in Playoffs



3rd: 37.1 PTS, All-NBA 1st Team, 2nd in MVP



4th: 35 PTS, won MVP & DPOY

Pippen joined MJ this season & avg 8 PTS off the bench https://t.co/HPuOh3MvK5