Carmelo Anthony: la leyenda sin anillo anuncia su retiro de la NBA

A través de un emotivo video en redes sociales y, tras un año sin encontrar equipo, Carmelo Anthony le dice adiós a la NBA.

El ex Denver se transformó en un icono del básquetbol moderno, marcando a una generación con su capacidad anotadora y tras 19 años compitiendo tomó la decisión de parar. Deja la liga como el noveno máximo anotador de la historia, con 10 selecciones al All-Star y tres medallas olímpicas.

Carmelo Anthony llegó a la NBA seleccionado por los Nuggets en el puesto tres del histórico Draft 2003 donde también estaba LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh. Con Denver disputó ocho temporadas, traspasado a los New York Knicks en medio de la 2010-2011, equipo donde lograría algunos de sus mayores logros individuales. Entre ellos, el de máximo anotador de la liga en el curso de 2012-2013.

Eso sí, ni en Colorado ni en la Gran Manzana, Anthony logró llevarse el anillo, siendo esa la gran deuda de su carrera. Lo más cerca que logró estar del anillo fue en el 2009 cuando los Nuggets perdieron las finales de la conferencia oeste. Después de esas dos experiencias, pasó por Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers y Los Angeles Lakers, pero tampoco estuvo cerca de ser campeón.

De todas formas el no conseguir si quiera pisar las Finales de la NBA en 19 años, no fue impedimento para que Carmelo reciba el estatus de estrella dentro de la NBA. Está dentro de la lista de los 75 mejores jugadores de todos los tiempos. Asimismo, fue cuatro veces parte del mejor quinteto de la temporada y anotó 28.289 puntos en temporada regular, promediando 22,5 por partido a lo largo de su carrera.

El adiós de Carmelo Anthony

Hoy, a través de un video colgado en sus redes sociales anunció el fin de su carrera, luego de estar un año sin jugar tras no renovar su contrato con los Lakers de LeBron James, uno de sus grandes amigos dentro de la liga.

“Estaré siempre agradecido a todo el mundo en todos los lugares en los que estuve, porque ellos me forjaron, Carmelo Anthony. Pero ha llegado el momento para mí de decir adiós. A la cancha donde me forjé un nombre, al juego que me dio sentido y orgullo. Pero este es un adiós agridulce de la NBA, estoy emocionado por lo que venga ahora”, explicó en el registro.

Además, no sólo brilló en la NBA, ya que algunos de sus grandes logros los consiguió por el Team USA. Fue el líder y rostro emblemático de la generación que recuperó la cultura ganadora del equipo en las citas olímpicas. Ganó tres oros olímpicos de manera consecutiva en Beijing, Londres y Río de Janeiro. Es el jugador que más partidos ha disputado (31) por la selección estadounidense y el que más puntos (336), triples intentados (139), y tiros libres anotados (53) tiene en el conjunto nacional.