Celtics vs. Pacers EN VIVO NBA 2024 ver final del juego 1 con Al Horford

Sigue a Boston Celtics vs. Indiana Pacers por el juego 1 de la final de Conferencia Este en la NBA 2024 HOY, martes 21 de mayo, en el TD Garden. Si no quieres perderte ninguna incidencia de este compromiso en el que Al Horford tendrá acciones, míralo minuto a minuto EN VIVO y con la TRANSMISIÓN vía ESPN, Star Plus y NBA League Pass.

Se avecina un gran cotejo luego de que los celtas terminaran primeros en la fase regular, pero al frente tendrán a los de Indiana, quienes, con Tyrese Haliburton, querrán iniciar con una victoria estas instancias decisivas al título del torneo.

Con un historial de enfrentamientos que favorece a Celtics, habiendo ganado cuatro de las seis series previas en playoffs, los Pacers intentarán cambiar la historia y sorprender nuevamente. Este primer partido será crucial para establecer el tono de la serie y ver si Indiana puede llevar a Boston a su terreno, con un ritmo de juego rápido y anotaciones en transición.

Boston Celtics vs. Indiana Pacers EN VIVO, juego 1, final de conferencia este

5:00 pm: ¡Día de juego!

Mediante las redes sociales, los Boston Celtics publicaron un post en donde dieron a conocer detalles importantes previo al choque contra Indiana Pacers HOY, martes 21 de mayo, por la final de la Conferencia Este NBA 2024:

Boston Celtics vs. Indiana Pacers: pronóstico del game 1

Caliente.mx: victoria de Celtics (-450), victoria de Pacers (+333)

1XBET: victoria de Celtics (-426), victoria de Pacers (+342)

Betsson: victoria de Celtics (1,21), victoria de Pacers (4,35)

Bet365: victoria de Celtics (1,23), victoria de Pacers (4,25).

¿A qué hora juegan los Celtics hoy por los playoffs NBA?

En República Dominicana, el duelo dará inicio a las 8.00 p. m.

¿Dónde ver Boston Celtics vs. Indiana Pacers EN VIVO?

ESPN, Star Plus y NBA League Pass transmiten el juego en México y República Dominicana.

¿Cómo llegan Celtics vs. Pacers al game 1?

Los Boston Celtics llegan a esta final con un desempeño dominante tanto en la temporada regular como en los playoffs. Han superado a Miami y Cleveland con un contundente 4-1 en ambas series, mostrando una defensa sólida y un ataque metódico. Jugadores clave como el dominicano Al Horford han sido fundamentales en esta campaña, aportando experiencia y liderazgo.

Por otro lado, los Indiana Pacers, aunque desfavorecidos en el papel, han sido la revelación de la postemporada. Han eliminado a equipos fuertes como Milwaukee y New York, aprovechando las lesiones de sus rivales y jugando a un ritmo alto. Tyrese Haliburton ha sido una figura destacada, liderando al equipo con su capacidad para anotar rápidamente en transición.

Celtics vs. Pacers, game 1: alineaciones probables

Boston Celtics Indiana Pacers Jayson Tatum Pascal Siakam Jaylen Brown Aaron Nesmith Al Horford Myles Turner Jrue Holiday Andrew Nembhard Derrick White Tyrese Haliburton

