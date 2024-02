Agencias.- Los Timberwolves de Minnesota llegaron el lunes a un acuerdo con el base Mike Conley para extender su contrato dos años por 21 millones de dólares y que lo llevará a cumplir 19 temporadas en la NBA, según informó una persona que tiene conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el contrato no ha sido finalizado. La liga está en un breve descanso por el Juego de Estrellas.

Conley, de 36 años, está en su primera temporada completa con Minnesota tras llegar hace poco más de un año en un canje proveniente de Utah antes de la fecha límite. Actualmente su salario es de 24 millones por campaña como parte de su actual acuerdo que expira este verano. Esta decisión es otra señal que el club busca ganar el título con el mismo núcleo, incluso si se verán golpeados por el impuesto de lujo

Su rango de asistencias y balones perdidos es el segundo mejor de la liga. Y estar de vuelta al lado de su excompañero del Jazz Rudy Gobert le ha ayudado al francés a desbloquear su potencial ofensivo tras una complicada temporada debut.

Más que nada, Conley se mantiene saludable y ha disputado 50 de 57 encuentros con los Wolves (39-16), que lideran la Conferencia Oeste. Se perdió unos cuantos duelos por descanso.