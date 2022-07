Una famosa frase recita que «el que es atleta, es atleta para todo». Esto mismo se podría aplicar para Stephen Curry, quien luego de ser campeón con los Warriors de la National Basketball Association (NBA), se animó a agarrar el bate e intentar pegarle a la pelota.

Así, el mundo deportivo se sorprendió al ver al «Chef» en la caja de bateo de los Atléticos de Oakland. Pero no, no se trata de un cambio de deporte. Curry fue el invitado especial de esa franquicia californiana de la MLB para practicar su swing, tirar el primer pitcheo ceremonial y tener una participación en la transmisión oficial de la última serie de ese equipo frente a los Astros de Houston, que terminó con marcador favorable a Oakland de 4-2.

Curry, además de multicampeón en la NBA, es el fundador de la organización «Eat. Learn. Play», vinculada a los Atléticos y que se ocupa de crear oportunidades para los jovenes mediante el deporte, el cual Steph define como algo que «te enseña demasiado».

