Edwin Diaz se perderá la temporada de la MLB tras lesión en el Clásico

El lanzador boricua Edwin Díaz sufrió una lesión en su tendón de la pierna derecha durante la celebración de Puerto Rico luego de la victoria a República Dominicana en el Clásico Mundial.

En consecuencia se someterá a una cirugía y se perderá por lo menos ocho meses. Por ello, se perderá toda la temporada 2023 de las Grandes Ligas.

El gerente general de los New York Mets, Billy Eppler, notificó a los medios que Edwin Díaz se operará este mismo jueves luego de romperse el tendón rotuliano de la rodilla derecha. Necesita una cirugía que se realizará este viernes y se perderá toda la temporada 2023.

New York Mets closer Edwin Díaz tore the patellar tendon in his right knee during the celebration after Puerto Rico’s WBC victory against the Dominican Republic. He will need surgery and is expected to miss the season.