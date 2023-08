El desierto que tuvo que pasar Marileidy Paulino para lograr el oro mundial

En medio del júbilo dominicano por el oro logrado por Marileidy Paulino en el Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest, la consagrada reina de los 400 metros lisos usó sus redes sociales para agradecer a las personas e instituciones que la apoyan.

Pero, entre los agradecimientos, resalta un texto publicado un día antes de la prueba que la consagró como campona mundial (22 de agosto), fijado en su cuenta de Twitter y al que tituló «Mi desierto» en donde deja un claro mensaje de apuesta por la perseverancia y la fe.

«La disciplina, la constancia, la perseverancia, la humildad, la fe, la resiliencia, el trabajo duro, son fortalezas que tenemos desde adentro y muy pocos lo obtienen fuera. Donde cada día que pasa se puede aprender, luchar o abandonar. Y sobretodo el tiempo en el mundo que estamos, donde muchos abandonan cuando ya no ven resultado. Donde muchos abandonan cuando ya no tienen apoyo, donde muchos prefieren irse por los malos caminos. Porque sienten que en ese camino bueno no vale la pena. Déjame decirte que el éxito no se consigue de la noche a la mañana. Hay que aprender a ser fuerte. Hay que aprender a caminar descalzo sobre caminos de espinas. Sin importar cuánta sangre salga de tus pies. Hay que seguir adelante aún sin ver los resultados esperados» inicia Marileidy su testimonio.

Luego, la campeona mundial apunta. «Mírame a mí cómo pude construir un camino desde el año 2016 hasta ahora 2023, sin tener mucho conocimiento de lo que hacía y lo que significaba ese camino donde Dios me había puesto. Donde cada año Dios me estaba formando para tener una fortaleza mental y sobrepasar los obstáculos negativos de personas y de situaciones económicas en mi familia y en mi vida personal».

Marileidy, con sus manos juntas

Finaliza Marileidy su testimonio. «No te puedo decir que ese camino es fácil, pero no es imposible caminarlo. Es necesario que sea una persona que sueñe lo suficiente como para un día abrir los ojos que estaban cerrados de tantos momentos difíciles que hayas pasado en tu vida. Tus sueños son semillas que se siembran en el corazón y buscan nacer en un mundo donde no es perfecto, pero tienen que crecer. Porque lo que Dios ha diseñado en una persona, es imposible que no pueda dar frutos».

La campeona mundial acompañó su texto con un emoji de manos juntas en señal de oración. El mismo gesto con el que encabezó todas sus pruebas en Budapest, hasta lograr la medalla de oro que hoy todo el país celebra.