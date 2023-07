Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El dominicano Alexander Ogando dejó claro que debe ser uno de los nombres a tener en cuenta en la lucha por una medalla en los próximos Mundiales de Budapest, tras imponerse este martes al estadounidense Erryon Knighton en la final de los 200 metros de la reunión de Székesfehérvár (Hungría) con un tiempo de 19.99 segundos.



Ogando, integrante del cuarteto dominicano que se colgó el oro en la final de 4×400 mixto en los Mundiales de Eugene 2022, arrebató la victoria en los metros finales al estadounidense Knighton, que debió conformarse con la segunda plaza con un tiempo de 20.05, pese a su condición de máximo favorito.



De hecho, el atleta estadounidense, de 19 años y bronce en los pasados Mundiales, posee la segunda mejor marca mundial del año con un crono de 19.72 segundos, un registro tan sólo superado por su compatriota Noah Lyles, el vigente campeón del mundo, que corrió el pasado mes de junio en 19.67.



Marcas a las que no pudo acercarse este martes en el Memorial Istvan Gyulai el dominicano Alexander Ogando, que se impuso con un tiempo de 19.99 segundos, el mismo con el que se proclamó hace apenas dos semanas campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en San Salvador.



Pero Ogando, quinto en la final de los 200 metros en los últimos Mundiales, deberá dar un nuevo paso adelante si quiere subir al podio en Budapest, donde deberá acercarse, si no mejorar, los 19.91 segundos que firmó el pasado año en las semifinales de Eugene para luchar por las medallas.



Si Knighton encajó en la localidad magiar de Székesfehérvár su segunda derrota del curso en los 200 metros, tras ser segundo también en las semifinales de las pruebas de selección estadounidenses, su compatriota Sha’Carri Richardson llegaba a Hungría invicta en la prueba de los 100 metros.



Una inmaculada trayectoria que se vio truncada este martes tras caer en la final del hectómetro ante la atleta de Santa Lucía Julien Alfred, que arrebató por 8 centésimas la victoria a Richardson, tras completar la distancia en un tiempo de 10.89 segundos.



Marca que confirmó el cartel de aspirante con el que Alfred, la «reina» de la velocidad en los pasados Campeonatos Universitarios Estadounidenses tras imponerse en los 100, 200 y 4×100 metros, llegará a los Mundiales que arrancarán en un mes en Budapest.



Menos sorprendente resultó la derrota del jamaicano Hansle Parchment, vigente campeón olímpico, en la final de los 110 metros vallas, tras verse superado por el estadounidense Daniel Roberts, ganador de los «trials», que se impuso con un crono de 13.12 segundos.



Quienes no dieron pie a la sorpresa fueron la jamaicana Shericka Jackson, que hizo valer su condición de vigente campeona del mundo para imponerse en la final de los 200 metros con un tiempo de 22.02 segundos, y la nigeriana Tobi Amusan, plusmarquista universal, que venció en los 100 metros vallas.



Amusan, oro en los pasados Mundiales de Eugene, se impuso con un crono de 12.35 segundos a la estadounidense Nia Ali, campeona del mundo en el año 2019 en Doha, que concluyó segunda con una marca de 12.41.



Tampoco falló el estadounidense Ryan Crouser, que no necesitó acercarse a su récord del mundo para imponerse en la final de lanzamiento de peso con un mejor intento de 22,51 metros. EFE