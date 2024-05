Agencias.- El futbolista francés Kylian Mbappé ha confirmado este viernes a través de un video colgado en sus redes sociales que, después de siete años en el Paris Saint-Germain, dejará el club al término de esta temporada.

«Quería anunciarles a todos que este es mi último año en el Paris Saint-Germain, no voy a renovar y voy a terminar mi aventura dentro de unas semanas», afirmó el futbolista, añadiendo que su último partido será el próximo domingo en el estadio Parque de los Príncipes, contra el club de Toulouse de la Ligue 1 de Francia.

«El PSG es un club que no deja indiferente a nadie. Puedes amarlo u odiarlo, yo elegí amarlo y lo he hecho durante siete años. Con altibajos, claro, pero en ningún momento me arrepiento de haber fichado para este prestigioso club, que guardaré en mi memoria toda la vida», continuó.

Mbappé expresó el «inmenso honor» de haber jugado para el PSG, lo que le ha permitido codearse con algunos de los mejores jugadores de la historia, y ha dado las gracias a todos sus compañeros y directivos del club, así como a los aficionados del equipo. «No pensé que iba ser tan difícil anunciar esto, dejar mi país, dejar Francia y dejar la Ligue 1, pero creo que necesitaba un nuevo desafío después de este año», concluyó.

A falta de la confirmación oficial, medios deportivos todo el mundo dan por hecho que Mbappé jugará la próxima temporada en el Real Madrid, un fichaje ‘galáctico’ que pone fin a unas complejas negociaciones que arrancaron en 2017. Se cree que la presentación del delantero francés coincidirá con la inauguración del nuevo estadio Santiago Bernabéu, sometido a una ambiciosa remodelación en los últimos años.