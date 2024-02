El gesto de Manny Machado con un pelotero que perdió 2023 por lesión

Manny Machado le mostró a los fanáticos de las Grandes Ligas cómo, a pesar de las rivalidades, la solidaridad y la unión de los que practican el béisbol prevalecen.

Los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles protagonizan una de las principales rivalidades del

División Oeste de la Liga Nacional. Sin embargo, sus jugadores dejan claro que, a pesar de la rivalidad, siempre hay tiempo para el compañerismo y empatía.

Por ello, Manny Machado tuvo un destacado gesto con Gavin Lux, quien se perdió toda la Temporada 2023 de Major League Baseball (MLB) por una lesión.

Machado se aproximó a Lux para “empatizar” con él sobre la lesión que sufrió el año pasado y para desearle suerte para la venidera campaña. Esto a raíz de que el segunda base de los Dodgers sufriera un desgarre en el ligamento cruzado anterior de la rodilla durante el Spring Training 2023.

After his first game since tearing his ACL last year (in this same ballpark no less), Gavin Lux got some kind words from Manny Machado just now



Machado, who has dealt with his own knee injuries in the past, was empathizing with Lux about his rehab & wished him luck for the year pic.twitter.com/rMSVmRVimw