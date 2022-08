El mercado de la Major League Baseball (MLB) vibró en su último día con el intercambio de Juan Soto de los Nacionales de Washington a los Padres de San Diego. El dominicano, quien cumplirá tan solo 24 años en octubre, se unirá a los jardines de San Diego Padres en lo que ha sido el intercambio más importante de la temporada 2022 de la MLB.

No son muchos los precedentes de cambios como este en la liga, por eso parece obvio decir que llegada del dominicano a la franquicia californiana viene acompañada de hitos.

Así es. El intercambio de Juan Soto a la escuadra californiana marca dos récords que nunca se habían logrado en la historia de las Grandes Ligas. Así lo precisa Sarah Langs, del departamento de estadísticas de MLB.com.

