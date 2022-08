El mensaje de despedida de Juan Soto a los Nacionales de Washington deja claro que el dominicano no olvidará los años que pasó el equipo de la capital estadounidense.

Luego de semanas de conversaciones, rumores y polémica, el dominicano cuenta con nuevo equipo en la Major League Baseball (MLB). Finalmente fueron los Padres de San Diego la organización que se quedó con sus servicios.

Pero, como decimos arriba, Soto recuerda que los Nacionales representan una institución con la cual logró ganar la Serie Mundial y destacar ofensivamente, así como también de forma defensiva.

Por ello, no podía marcharse de la capital de los Estados Unidos sin enviar un sentido mensaje a toda la afición de los Nats.

«Gracias a la organización de los Nationals por la oportunidad de realizar un sueño de la infancia. Siempre estaré agradecido con mis compañeros de equipo y entrenadores, así como con el personal de formación y desarrollo de jugadores», apuntó Soto en Twitter.

«Siempre me sentiré honrado de haber sido un National. El logro de ganar el primer título de la Serie Mundial de la franquicia en 2019 y jugar para fanáticos tan solidarios durante los últimos cinco años nunca se olvidará», finalizó.

I will always feel honored to have been a National. The accomplishment of winning the franchise’s first World Series title in 2019, and to play for such supportive fans during the last five years will never be forgotten.