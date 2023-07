Elly de la Cruz es el rey del infield rompiendo dos veces su propio récord

Email it

El novato estrella dominicano Elly de la Cruz una vez más saca a pasear su fusil en el beisbol de las Grandes Ligas, haciendo un tiro bestial de 99.8 millas para asistir el corte de su compañero Will Benson para asi eliminar en intento de anotar al venezolano Wilmer Flores.

Mediante el juego de la tarde del jueves entre los Rojos de Cincinnati vs Gigantes de San Francisco, el venezolano Luis Matos conectó un doblete en medio del jardin izquierdo y central para darle la oportunidad a que Wilmer Flores anotara desde la inicial. Sin embargo, Elly evitó eso a toda costa con un fusil hacia el home plate.

La velocidad del tiro de Elly de la Cruz hizo que aunque el tiro no fuera en la dirección perfecta sí fuera lo suficientemente bueno como para hacerle out a Flores, quien no es un buen corredor de bases y es mas que evidente.

La velocidad del disparo del dominicano fue de 99.8 millas por horas, por ende se redondea hasta 100 MPH. Ahora establece el nuevo récord como el tiro más rápido para un infielder en la era de stacast.

Elly, el «infield récord»

En la ultima semana, Elly de la Cruz ha estado estableciendo y superando sus propios récords de velocidad de tiros.

El pasado 6 de julio hizo un disparo a 95.4 millas luego de hacer la recepción de un batazo del toletero Matt Adams de los Nats de Washigton. En ese momento, ninún otro infielder de la MLB realizado un tiro mayor a esta velocidad en lo que iba de la temporada 2023.

Y, después de ese momento, solo tardó un día mas para romper su propio récord con un cañon a 97.9 millas por hora, superando además a su paisano Oneil Cruz con 93.5, los dos de los infielders mas altos del negocio actualmente.

Los dominicanos domininan el top de asistencias más rápidas de jugadores de cuadro desde el Statcast (2015)

Cabe destacar que el Top 5 de las asistencias más rápidas de jugadores de cuadro desde la era del Statcast está dominada por dominicanos: