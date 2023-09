Ex estrella de Yankees llama "rata" a Álex Rodríguez por delatar a colegas

Cuando el ex lanzador de los Yankees David Wells se enteró de que Alex Rodríguez supuestamente había delatado a algunos de sus colegas de béisbol que usaban esteroides, no dudó en enviarle un mensaje.

«Eso volverá a morderte el trasero diez veces más», dijo Wells en Four Territory. «A nadie le gustan las ratas. Siempre mientes para salir de todo hasta que te atrapan y luego tienes que confesar».

El miércoles, ESPN proporcionó nuevos detalles sobre una reunión que Álex Rodríguez tuvo en enero de 2014 con investigadores federales, durante la cual dio los nombres de varios otros jugadores de MLB que estaban trabajando con el fundador de Biogenesis, Anthony Bosch, para obtener drogas para mejorar el rendimiento.

Después de que los anfitriones de Foul Territory le explicaran a Wells lo que contenía el informe, Wells recordó el caso de José Canseco, quien publicó libros en 2005 y 2008, nombrando a presuntos usuarios de esteroides. Y, en uno de ellos, Canseco incluso afirmó que le presentó a un proveedor de esteroides a Álex Rodríguez.

"Nobody likes a rat" 🐀@BoomerWells33 finds out about the ARod steroid story live on Foul Territory



