Fan de Red Sox cae desde gradas hasta el bullpen y es sacado en camilla

Un fan presumiblemente de los Red Sox de Boston, cayó al bullpen de visitantes en el Citizens Bank Park durante el partido del viernes entre los Filis de Filadelfia y los Medias Rojas de Boston. Éste necesitó atención médica antes de salir en camilla con el personal del estadio.

El aficionado cayó sobre la valla que separa la explanada y el área del bullpen bajado mientras intentaba recuperar una pelota que un jugador había lanzado cuando finalizó la entrada. Lamentablemente, lo que parecía un momento de felicidad, dejó de serlo.

La caída provocó que el juego entre Red Sox y Phillies se retrasara 10 minutos en el primer juego. El aficionado parecía estar alerta y respondiendo al personal médico mientras se lo llevaban en un carrito.

An update from Citizens Bank Park on what happened with the fan in the Red Sox bullpen in the top of the first inning: pic.twitter.com/SPQdxLl0jM