Franklin Mirabal es reconocido por su trayectoria en Puerto Rico

El periodista deportivo Franklin Mirabal fue reconocido en Puerto Rico por su trayectoria, en un acto coordinado por Carlos Hernández (El dichoso) y Odalís Ramírez.

Mirabal aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su carrera, de la que dijo han sido 36 años que iniciaron motivado por querer crecer, «recuerdo cuando era limpiabotas, cuando vendía dulce, cuando vendía periódicos en las calles», relató.

Agregó que la a clave fue trazar un plan. “Me propuse ir a la universidad a estudiar periodismo, estudié inglés y luego me gradué como locutor, y ahí senté las bases para correr por mis sueños».

El también narrador, invitó a los jóvenes a seguir la estrategia que le ayudó a avanzar, y fue hacerse cercano de los veteranos y aprender de ellos.

«Yo compartí mucho con Max Reynoso, Félix Acosta Núñez, Billy Berroa, George Bournigal, Freddy Mondesí, Tomás Troncoso, Mickey Mena y Roosevelt Comarazammy, entre otros muchos. Les demostré que no envidiaba sus puestos, que simplemente buscaba una oportunidad, y ellos me abrieron las puertas”, contó.

Concluyó añadiendo que nunca se debe ser malagradecido.

«En esta profesión de periodista deportivo siempre vas a necesitar apoyo, yo tengo por norma que quien me apoya, yo trato de nunca ofenderlo, para mí el agradecimiento es sagrado, y quien no cumple con ese postulado, sencillamente no tiene calidad humana y nunca será alguien confiable», dijo Mirabal.

Premios de Franklin Mirabal en el 2023

1- Electo «Narrador Latino del Año» por los Premios Latinos de Nueva York.

2- Electo «Narrador del Año» por el Círculo de Locutores.

3- Galardón de «Gran Micrófono de Oro» del Círculo de Locutores.

4- Primer cronista deportivo en ganar el premio «Locutor del Año» en Premios Soberano.

5- Premio «Cronista del Año» de parte de Premios Latinos.

6- «Narrador del Año» en los premios de la ACD

7- Ganador del «Mejor Periódico Deportivo Digital» por el Observatorio de Medios Digitales.

8- Reconocimiento por el Congreso de Estados Unidos y Adriano Espaillat.

9- Reconocimiento en Puerto Rico por el Consulado y la Cámara de Representantes.