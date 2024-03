Declaraciones presidente Federación de Fútbol en Panama genera rechazo del mundo deportivo

Manuel Arias, presidente de la Federación de Fútbol de Panamá, emitió unas declaraciones que han recibido el rechazo de toda la comunidad deportiva panameña.

Luego de que la selección canalera de fútbol no superara la fase de grupos de la primera versión de la Copa Oro femenina, la máxima autoridad del balompié panameño cargó contra la a la mediocampista y capitana de la selección mayor femenina Marta Cox.

“Marta Cox está fuera de forma, estaba gorda, no se podía mover en la cancha, es la realidad. Lo que pasa que es muy fácil pararse y decir: yo estoy en Xolos (club al que pertenece la jugadora) y la liga de Panamá es una porquería. Marta Cox no sabe nada de la liga de Panamá desde hace tres años… ella no sabe ni qué está pasando aquí”, dijo Arias en una entrevista que le hiciera el grupo Meketrefes del Deporte.

De inmediato, los mensajes de repudio a estas declaraciones se hicieron público:

Manuel Arias, Presidente de la Federación de Futbol Panameña, critica físico de Marta Cox vía @mediotiempo https://t.co/t6lvrELLRW — Alejandro Munévar (@alejandromuag) March 4, 2024

En una institución seria, Manuel Arias ya hubiese salido de la Fepafut hace tiempo. La federación nacional se merece alguien mejor para dirigí nuestro fútbol nacional https://t.co/DIydo4HhHv March 3, 2024

No entiendo de que se queja Manuel Arias. Tiene años destruyendo el futbol local y arrimándose solamente a los exitos de la selección. Tanto la liga masculina como femenina estan en total abandono de la federación — Brian Ricord (@BrianRicord) March 2, 2024

Asociación de Jugadores de Fútbol de Panamá exigen una disculpa

La Asociación de Futbolista Profesionales de Panamá (AFUTPA) exigió a Manuel Arias, presidente de la FEPAFUT, ofrecer unas disculpas públicas por calificar de “gorda”, luego de que la jugadora criticara durante la Copa Oro W de la Concacaf el poco apoyo a la liga femenina en Panamá.

“Las declaraciones recientes emitidas por Manuel Arias, presidente de FEPAFUT, sobre la jugadora Marta Cox, son repudiables y desafortunadas. El respeto hacia los deportistas es esencial para fortalecer nuestro fútbol”, manifestó la AFUTPA mediante comunicado.

“Pedimos a la FEPAFUT fomentar un ambiente de respeto hacia quienes defienden el escudo”, apuntó la organización presidida por Juan Ramón Solís.

“El lenguaje despectivo no solo afecta a Marta, sino que también influye en la percepción de la comunidad deportiva. Instamos a la Federación a abogar por un trato justo y considerado hacia todos los integrantes de la selección”, sentenció AFUTPA.

Además, el gremio instó a Arias a implementar una política de puertas abiertas, donde no se castigue el derecho de todo panameño a la libre expresión.