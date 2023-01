El mundo del fútbol se encuentra de capa caída luego del deceso del considerado mejor futbolista de todos los tiempos, Edson Arantes do Nascimento mejor conocido como Pelé a la edad de 82 años debido a complicaciones de salud a causa del cáncer de colón.

Con todo el planeta consternado por la triste noticia, exfutbolistas de todo el mundo también expresaron su más sentido pésame a través de sus redes sociales, mostrando total apoyo a los familiares del brasileño. Uno de ellos fue el histórico guardameta mexicano que se convirtió en el primer futbolista en participar en cinco Copas del Mundo, Antonio ‘Tota’ Carbajal.

Fue en una entrevista para ESPN donde el renombrado exguardameta de 93 años recordó cuando O’ Rei le pidió que le diera un consejo a su hijo Dinho, quien también era portero: “Un día me buscó Pelé para que le diera yo unos consejos a su hijo Dihno (Edinho)”, inició.

El encuentro se dio durante el Mundial México 1970 cuando la Selección de Brasil estaba concentrada en la ciudad de León: “Así fue como se dio la comunicación más a fondo. Me habló y me dijo: ‘mira, mi hijo también es portero y quiero que me hagas el favor de que le des unos consejos. Quería que yo platicara con él de portero a portero”, agregó.

“Hablé con este muchacho (Dinho) y le di el consejo de lo que significa ser portero de un equipo, la responsabilidad que conlleva serlo, porque un error de un jugador pasa desapercibido, entre comillas, pero un error del portero es gol y por ahí hasta puedes perder un título por eso”, narró para ESPN.

Más adelante el Cinco Copas recordó sus vivencias con Pelé durante su estancia en México: “Le comenté que tenía que dirigir a sus defensas. De eso fue que platicamos. Fue una plática muy agradable, sobre todo porque Pelé me la pidió. Me dio gusto que me habló para saludarme y para que le diera un consejo a su hijo”, evocó.

“Pelé me presentó los jugadores, les hablaba de mí, y eso me llenaba de alegría y de gusto. Que una figura como él me llamara era importante. Le decía a sus compañeros que como le había hecho para estar en cinco Copas del Mundo; viniendo de él todo eso, pues, caramba, me llenaba de mucho gusto y que esa figura te hablara y te pidiera un favor”, agregó.

Ambos futbolistas se encuentran en los libros no impresos de la historia del fútbol, pues la Tota fue el primer futbolista en la historia que acudió a 5 copas del Mundo (Lothar Matthäus, Rafael Márquez, Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa).

Por su parte, Pelé formó parte del equipo de Brasil campeón mundial en Suecia 1958, con 17 años, y Chile 1962. A nivel de clubes O’ rei formó gran parte de su vida del Santos de Brasil, casi al cierre de su carrera decidió emigrar al balompié de los EEUU con el New York Cosmos.

Pelé y su cariño “inolvidable” a México

Durante el aniversario 50 de la final en la que Brasil goleó 4-1 a Italia para ganar el título con el que Pelé se convirtió en el único futbolista con tres Copas del Mundo, O’ rei explicó el valor inmaterial que tenía México para él en un mensaje recuperado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) en 2020.

“De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más. A veces bromeo: ‘solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna’, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México”, contó.