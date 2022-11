Alejandro, de madre criolla, y Raymundo debutaron ayer en el Mundial. España, Japón y Bélgica ganaron en la jornada

República Dominicana pisó Qatar y no necesariamente porque uno de sus hijos decidió disfrutar del torneo que cada cuatro años mueve los hilos del globo terráqueo. Ayer Alejandro Balde y Raymundo Féliz colocaron sus huellas en el verdor de la plena competencia para dar a Quisqueya un nuevo capítulo en su rica historia deportiva.



Las fronteras se siguen ampliando.



Balde, de madre dominicana, se convirtió ayer en uno de los más jóvenes en debutar con la selección de España, que le dio un paseo 7-0 a Costa Rica. El lateral entró en el minuto 64 por Jordi Alba. Su primer partido con el grupo de mayores fue en este Mundial. “Estoy muy contento. Está siendo esto un sueño para mí, estar en un Mundial con jugadores de clase mundial. El míster (el dirigente Luis Enrique) ahora en el campo me ha felicitado por mi debut y de momento no me ha dicho nada más”, dijo Balde a los medios después del partido.



De su lado, Féliz estuvo ayer como árbitro asistente de reserva en el partido de ayer que Japón sorprendió al universo del fútbol tras vencer a la Alemania que muchos temen con pizarra de 2-1.



El nativo de la zona oriental, que nunca practicó el balompié, ha ido poco a poco escalando en este exigente oficio y es el primer dominicano seleccionado para accionar en un Mundial de la categoría superior. Para hoy, hay muchas posibilidades de que Rubén Vargas, de padre dominicano, participe con la selección de Suiza en el enfrentamiento contra Camerún a las 6.00 de la mañana hora dominicana.



La goleada de España



En un debut casi que perfecto, España firmó una goleada histórica que dejó en claro sus intenciones en la Copa Mundial. La Roja arrasó ayer 7-0 a Costa Rica por el Grupo E para plantarse como candidata al título. Ferrán Torres anotó dos veces dentro de un recital de fútbol colectivo y voracidad goleadora. Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata también remecieron las redes.



El de Olmo fue el gol número 100 de España en los mundiales, convirtiéndose en la sexta nación que excede los 100 tantos en el torneo. Fue la primera vez que España anota siete goles en un duelo del Mundial.



Japón fulminó a Alemania



Otra jornada del Mundial, otro batacazo. Los suplentes Ritsu Doan y Takuma Asano perforaron las redes en la recta final del partido para que Japón le diera la vuelta al marcador y doblegar 2-1 a Alemania en la Copa del Mundo. Tanto Doan como Asano militan en clubes de la primera división del fútbol alemán.



Alemania vuelve a arrancar con el pie izquierdo en un Mundial. Hace cuatro años, como campeona defensora en Rusia, cayeron ante México en el debut y se despidieron a las primeras de cambio. Un día antes, la favorita Argentina sucumbió 2-1 ante Arabia Saudí, un equipo conformado netamente por jugadores de su torneo local. Fue el primer partido oficial entre japoneses y alemanes. Se habían enfrentado en un par de amistoso en el pasado, con Alemania imponiéndose 3-0 en 2004 y luego un empate 2-2 en 2006.