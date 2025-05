El Barcelona se llevó un derbi y un título de Liga al derrotar (0-2) al Espanyol en el RCDE Stadium gracias a un gol de Lamine Yamal en el 53, un disparo impecable a la escuadra que rompió la apatía inicial azulgrana y frenó el hambre local, y a la sentencia de Fermín en el descuento.



El duelo, enrarecido por el atropello masivo ocurrido en los aledaños del estadio minutos antes de arrancar, vivió un antes y un después con la diana de la joven sensación del Barça. El cuadro periquito, con diez desde la expulsión de Cabrera en el 80, deberá pelear en las dos últimas jornadas para sellar la permanencia.



Los blanquiazules llegaban al pulso tras perder contra Villarreal (1-0), Betis (1-2) y Leganés (3-2) y el Barcelona pisaba el RCDE Stadium tras tumbar al Real Madrid (4-3).



Un choque de dinámicas que se diluyó el entrar en el verde: era un derbi y fue el Espanyol el que enseñó más los dientes desde el inicio.



Urko tuvo la primera ocasión del partido a los cuatro minutos. Tras un pase filtrado de Roberto, el vasco estuvo cerca de sorprender a Szczesny y su disparo se fue desviado. Los blanquiazules insistían con contras rápidas, buscando el gol con hambre y electricidad.



Lewandowski dejó clara la jerarquía del rival, inquietando a Joan García en el 13. El punta estuvo cerca de abrir el marcador tras un rechace.



El Espanyol no se dejó intimidar y mantenía su fútbol vertical: Puado obligó a lucirse a Szczesny, que se estiró para salvar con la izquierda un tiro raso desde la frontal.



El Barcelona no estaba cómodo en el RCDE Stadium. La pizarra de Flick no contenía el desparpajo inicial de los periquitos y la nueva pareja de centrales, Christensen y Araujo, no frenaba la ofensiva local. El engranaje azulgrana, en cualquier caso, empezó a engrasarse tímidamente en el ecuador de la primera mitad.

El Barça celebrará hoy el triplete nacional

El Barcelona celebrará hoy la consecución del triplete nacional (Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga conquistada hoy) con unas rúas por las calles de la capital catalana. Según ha anunciado la entidad azulgrana, el equipo de Hansi Flick se subirá al autobús para celebrar los éxitos de la temporada con un recorrido entre el Spotify Camp Nou y el Arc de Triomf.