El técnico del Manchester United, Erik ten Hag, dejó fuera al delantero Cristiano Ronaldo del equipo que enfrentará mañana al Chelsea como castigo por abandonar a sus compañeros antes de que terminara el partido contra el Tottenham el pasado miércoles..



Las fuentes dijeron a ESPN que el club respaldó la acción tomada por Ten Hag, pero insisten en que el jugador de 37 años sigue siendo “una parte importante del equipo”.



Un comunicado del club emitido ayer decía: “El delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante Chelsea por Premier League. El resto del grupo se entrenará con normalidad de cara a este encuentro”. Ronaldo salió de Old Trafford antes del pitido final el miércoles y no estuvo presente cuando el entrenador Erik ten Hag y los jugadores regresaron al vestuario, dijeron fuentes a ESPN.



Cristiano fue visto dejando su asiento en el banquillo y caminando por el túnel antes del final del partido.

Las fuentes indicaron a ESPN que el delantero se cambió y ya había abandonado el estadio antes del pitido final.



Ten Hag dijo que “trataría con” Ronaldo el jueves (ayer) y dijo que prefería hablar sobre el desempeño de su equipo inmediatamente después del partido.



Ronaldo empezó en el banquillo ante el Tottenham, y Ten Hag aún tenía dos sustituciones disponibles cuando Ronaldo decidió abandonar el terreno de juego. Salió en el minuto 90.