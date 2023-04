Frenkie de Jong no jugará el Clásico de Copa mañana frente al Real Madrid.



Aunque el Barcelona no se ha referido públicamente al estado físico del mediocampista neerlandés, el jugador sigue de baja por la rotura del bíceps femoral que sufrió en el duelo de Liga contra el equipo merengue el 19 de enero y el domingo, tras resentirse de la lesión en el entrenamiento del día anterior, ya no se ejercitó con el resto de la plantilla, por lo que su recuperación se entiende imposible de cara al partido.



El neerlandés se perderá de esta manera el Clásico, de la misma manera que tampoco estarán a disposición del entrenador el central danés Andreas Christensen, el volante Pedri y el delantero Ousmane Dembélé. Sí volverá Raphinha, que no jugó el sábado por sanción.



Aunque Xavi considera fundamental el papel de De Jong, más aún en un partido de tal calibre en que el Barça se juega el pase a la final de Copa y la posibilidad de ganar por primera vez en una misma temporada los tres títulos de ámbito nacional, los servicios médicos, que desde un principio cifraron en tres semanas el periodo de recuperación de De Jong, trasladaron al entrenador azulgrana la poca conveniencia de forzar su reaparición y esperar, al menos, hasta el próximo partido de Liga, el 10 de abril frente al Girona.



Así se entiende, por ejemplo, que Sergio Busquets, estando en condiciones, se quedase en el banquillo el último sábado, sustituido frente al Elche por Èric García y no jugando ni un minuto contra el colista en un centro del campo que el técnico formó con Sergi Roberto y Gavi acompañando al central en esta nueva posición.



Xavi evitó el riesgo de cualquier contratiempo con su capitán con vistas al Clásico. Y más aún sabiendo la situación del neerlandés.



En el caso de Dembélé, los reportes indican que estará de regreso a la plantilla a finales de este mes de abril, lo mismo que con Pedri.