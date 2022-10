El club empató ayer para evitar la eliminación, pero no controla su destino al depender de dos equipos. Se asoma la Liga de Europa en su horizonte

Un gol de Robert Lewandowski en el tiempo añadido (90+1) y la actuación providencial del arquero Marc-André ter Stegen evitaron la derrota del Barcelona en un duelo loco ante el Inter de Milán (3-3) y la eliminación matemática de la Liga de Campeones del equipo azulgrana, que ya no depende de sí mismo para jugar los octavos de final.



Tras este empate, el equipo catalán mantiene la tercera posición del grupo C, con cuatro puntos, tres menos que el Inter, que tendría suficiente con una victoria en las dos próximas jornadas ante el Viktoria Pilsen o el Bayern de Múnich para sellar su clasificación matemática para los octavos de final.



Se le complica al Barça la clasificación tras completar un partido irregular, con muchos errores defensivos en el segundo tiempo, cuando recibió los tres tantos de Lautaro Martínez, Barella y Gosens. Si el Barça empató fue gracias al doblete de Robert Lewandowksi y a las paradas de Ter Stegen ante un rival más maduro.



Y eso que se enfundó el público del Camp Nou el traje de las grandes noches. En el césped, su equipo vistió con una defensa de tres centrales -Eric García, Piqué y Marcos Alonso- y Sergi Roberto situado en la medular.



Arriesgó Xavi buscando el gol desde el primer minuto ante un rival al que no le importó encerrarse en su área y buscar el gol al contraataque de la mano de la dupla Lautaro-Dzeko o a balón parado.



De hecho, las mejores ocasiones del conjunto transalpino llegaron de esta manera. En la primera media hora, el larguero escupió un remate de Dzeko tras un centro lateral, Lautaro ganó la espalda a Piqué en una combinación con el gigante bosnio y no conectó un buen remate, mientras que Dumfries se topó con el brazo de Ter Stegen en un contraataque después de un saque de esquina azulgrana.



Tres ocasiones que claras que hicieron enmudecer a la afición azulgrana, que siempre remó a favor de su equipo a pesar de la sobreexcitación de sus futbolistas en algunos tramos de la primera parte.



El Barcelona se encomienda ahora a una carambola en las dos últimas jornadas. El himno de la Liga Europea vuelve a sonar de fondo en el templo azulgrana.