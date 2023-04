El Real Madrid jugará la final de Copa después de remontar en el Spotify Camp Nou el 0-1 con que le venció el Barça en el Bernabéu y pasearse ayer en Barcelona para golear por 0-4.



Maduro, solidario, paciente y rápido, el equipo de Ancelotti supo leer con veteranía el partido, mucho más que un Barça al que le pesaron las ausencias primero y el marcador después.



Avisó Xavi en la previa que el Madrid era, a pesar de todo, favorito, y le dio la razón el conjunto merengue, que entró con calma en el partido, sin perder la compostura ante el asalto que pretendió el Barça y ganando, poco a poco, el control del juego.



Protagonistas



Quiso pero no pudo, buscó el remate pero no encontró apenas ni la manera de provocarlo y enfrente se encontró con un Vinicius que, por primera vez en sus duelos con Araújo, mostró su enorme categoría futbolística.



Se las tuvo con Gavi, provocado y provocador a partes iguales, pero fue la clave del 0-1 y provocó el 0-3 que enterró la esperanza local.



El Barça rozó el 1-0 al borde del descanso… Y tan apasionado buscó el gol que no atendió a una contra soberbia del Madrid, que desnudó a Busquets, a Sergi Roberto, a Marcos y Koundé, no alcanzando ni Balde ni Araújo al desaguisado cuando Benzema le cedió el balón a Vinicius, que marcó con suavidad aunque casi pudo evitarlo Koundé.



Se marchó el duelo al descanso con la eliminatoria igualada, con el público entregado al Barça y suponiéndose una segunda mitad con más intensidad si pudiera ser… Pero lo que se vio fue una exhibición del Madrid que destruyó a un Barça demasiado débil. El Madrid pasó por el Camp Nou como un ciclón en una segunda mitad en la que destruyó al Barça en el momento en que más ilusión tenía de la temporada.

Benzema encabezó el ataque de los ganadores

Ese Barça ansioso por hacer historia y que venía de ganarle tres Clásicos seguidos al Madrid era poco menos que un juguete roto a manos de un rival que tuvo ocasiones para convertir la goleada en histórica, devolviéndole el 0-4 de 2022 en el Bernabéu gracias, otra vez, a Benzema, que anotó tres goles y marcó a fuego una noche desastrosa de Koundé, de Marcos y de Èric.