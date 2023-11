El Real Madrid se impuso 4-2 al Napoli en un partido complicado, que resolvió con jerarquía en los últimos minutos, gracias a un gol de la joya argentina Nico Paz



Los italianos tuvieron sus oportunidades, pero no supieron definir y comprometieron su pase a octavos de final.



Los napolitanos abrieron el marcador apenas al minuto 9, gracias a un gol de Giovanni Simeone, pero la respuesta merengue no tardó en llegar, Rodrygo empató las papeletas con un disparo a la escuadra y Jude Bellingham le dio la ventaja a su equipo con un golazo de cabeza, tras un gran pase de David Alaba.



Con el marcador a su favor, Real Madrid dominó a placer las acciones; sin embargo, recién comenzado el complemento, Zambo Anguissa aprovechó la tibia marca merengue para fusilar al arquero Andriy Lunin.



El empate, cambió los roles del partido y Napoli ganó claridad en tres cuartos de cancha, pero no supo definir para retomar la ventaja. Khvicha Kvaratskhelia se equivocó en zona final y Toni Kroos tuvo una importante acción defensiva que mantuvo a si equipo en el partido.



Cuando parecía que el partido terminaría 2-2, el juvenil argentino Nico Paz sacó un potente disparo que venció al guardameta Meret. La fiesta la completo Joselu con un remate en el área chica, a pase de Bellingham. El 4-2 representa la cuarta victoria en fila del Real Madrid, que en sus últimos cuatro juegos acumula 16 goles a favor y apenas 3 en contra. Además, los merengues y el Manchester City son los únicos conjuntos con paso perfecto en la presente edición de la UEFA Champions League.