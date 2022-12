Se habla de que la permanencia de la estrella argentina con el equipo del Parque de los Príncipes podría ser por una o dos temporadas en París

Lionel Messi y el Paris Saint-Germain ya tienen un pacto para que el argentino continúe en el Parque de los Príncipes tras el Mundial, pero ambas partes tienen todavía que negociar los términos del contrato y la duración para rubricar sus intenciones en un acuerdo oficial, según confirmaron fuentes a ESPN.



Messi finaliza su contrato en junio después de dos años en el Parque de los Príncipes y quiere continuar una o dos temporadas más en París, como informó por primera vez el diario francés Le Parisien. Las fuentes le dijeron a ESPN que las negociaciones sobre los detalles de los contratos aún no han comenzado, incluida la duración, los salarios o las bonificaciones, pero hay un acuerdo informal de que Messi permanecerá en París.



Antes de la Copa del Mundo, los funcionarios del PSG se reunieron con el padre de Messi, Jorge, y le dijeron que querían quedarse con el delantero y que necesitaban conocer sus planes para prepararse para la próxima temporada, mientras que Jorge dijo que Leo también quería quedarse. Volverán a sentarse para conversar con el presidente del PSG, Nasser al-Khelaifi, y el director deportivo Luis Campos en enero, cuando el delantero regrese de su descanso de 10 días después de la Copa del Mundo.



Las fuentes le dijeron a ESPN que Messi no ha recibido ninguna oferta de ningún otro club que no sea el PSG y no ha hablado con el presidente del Barça, Joan Laporta, desde que dejó el club.



El PSG también se comprometerá a darle un equipo competitivo para tratar de que gane otra Liga de Campeones y mantenerse en la cima de su juego antes de su próxima, y quizás última, oportunidad de ganar un trofeo con Argentina en la Copa América en 2024.



Messi, que ha ganado el Balón de Oro siete veces, ayudó a Argentina a levantar el trofeo de la Copa del Mundo al vencer a Francia en los penales.