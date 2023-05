Lionel Messi publicó un video en redes sociales para “pedir perdón” a Paris Saint-Germain y a sus compañeros, por su viaje a Arabia Saudita por el que el club lo sancionó por dos semanas. El mensaje del argentino fue: “Quería hacer este video después de todo lo que está pasando.



Quería pedir perdón a mis compañeros, al club. Sinceramente, pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando en las semanas anteriores.



Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual ya había cancelado anteriormente y este no pude. Más que nada, pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida”. La suspensión implica que el capitán campeón del mundo no podía entrenarse con el plantel, ni jugar, ni percibirá su sueldo por dos semanas.



Messi comenzó a cumplir con el castigo el jueves, cuando ya no se lo vio en la práctica. Por su parte, el entrenador Christophe Galtier prefirió no opinar sobre la medida de la directiva del club para una de sus principales estrellas y sólo acatarla.