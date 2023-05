La selección criolla cayó ayer 2-1 en su debut en el Mundial Sub-20. Se medirá a Brasil el miércoles



La selección sub-20 de República Dominicana claudicó ayer 2-1 ante el poderío de Nigeria, que amargó el debut histórico en un Mundial de fútbol del combinado criollo en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza.



Edison Azcona ilusionó al país caribeño con un tanto de penalti señalado por el VAR en el minuto 23, pero Guillermo de Peña se metió un gol en su propia portería en el 31 para dejar todo igual.



En la segunda mitad, el conjunto dirigido por el técnico cubano Walter Benítez no resistió el empuje de los africanos, que certificaron la remontada por medio de Samson Lawal en el 71.



Y pudieron ser más de no ser por la destacada actuación del guardameta Xavier Valdez. Nigeria suma así sus primeros tres puntos en el grupo D de este Mundial Sub-20 de Argentina que completan Italia y Brasil. El encuentro fue muy accidentado con intervenciones eternas del VAR y varias atenciones médicas. También sirvió para confirmar la superioridad física y táctica de las ‘Super Águilas’.



Azcona era el faro de su equipo. El próximo compromiso de la selección dominicana será este miércoles ante Brasil (5:00 de la tarde hora de RD).



Los africanos cortaron por la vía rápida ese entusiasmo abriendo espacios para su tridente ofensivo formado por Lawal, Muhammad y Sunday, este último el mejor del partido. El extremo del Real Sapphire entró como un estilete por la banda izquierda. Fue una tortura para los defensas. Aunque el primero en golpear fue el combinado de Benítez en un penalti cometido sobre Guillermo de Peña. Cosas del fútbol. El árbitro japonés Yusuke Araki no lo vio, pero el VAR, sí.



Azcona se encargó de transformar la pena máxima y anotar así el primer gol de su país en un Mundial de fútbol. Poco les duró la alegría, pues menos de diez minutos después Guillermo de Peña devolvió la igualdad con un autogol. El empate dejó muy tocados a los criollos, que no se marcharon en desventaja al descanso gracias a las intervenciones de Valdez. Sunday fue el gran perjudicado del acierto del arquero del Houston Dynamo.



La duda para la segunda parte era si Dominicana aguantaría el empuje de Nigeria. Y no, no aguantó. La segunda parte empezó con un duro revés para las Súper Águilas al perder por lesión a su nueve: Lawal. Nada les afectó porque siguieron atacando con brío, ahora con Emmanuel Umeh.



A los quisqueyanos, sin embargo, les quemaba el balón en los pies. Demasiada precipitación. Azcona estuvo desdibujado con apenas un buen disparo desde fuera del área y Derek Cuevas solo dejó algún detalle de calidad. Y en esas llegó el tanto de Samsom Lawal, que se aprovechó de un fallo de la zaga para poner el definitivo 2-1. El equipo criollo dio la cara, pero fue insuficiente.



Dominicana se quedó sin escuchar el himno



La selección sub-20 de República Dominicana se quedó sin escuchar el himno antes de enfrentarse a Nigeria por un fallo técnico en el estadio Malvinas Argentina de Mendoza, en su primer partido en un Mundial en todas las categorías. Los primeros acordes del himno del país caribeño empezaron a sonar por la megafonía, pero la grabación se interrumpió a los pocos segundos para indignación del público. Sin embargo, el equipo siguió cantando a capela con una fuerte emoción, lo que generó una fuerte ovación por los presentes.