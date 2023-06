El anuncio de la llegada del argentino Lionel Messi al Inter Miami de la MLS provocó tremenda expectación en Estados Unidos.



Los precios de las entradas para el posible debut de la estrella argentina ya se dispararon ayer en las plataformas de venta en línea, hasta superar los 9,000 dólares para el Inter Miami-Cruz Azul del 21 de julio.



El mercado de fichajes veraniego de la MLS abre el próximo 5 de julio, por lo que el estreno del astro argentino no se producirá hasta, como mínimo en el próximo mes. Hay tres fechas marcadas en el calendario para el posible estreno del argentino con Inter Miami, con la más probable fijada el 21 de julio en la Leagues Cup contra el Cruz Azul.



En ese plazo, Inter Miami jugará dos partidos fuera de casa, el 8 de julio contra el DC United y el 15 de julio contra el Saint Louis City, aunque fuentes cercanas a la liga estadounidense, contactadas por EFE, consideraron poco probable que el debut de Messi se produzca fuera de casa. Así, Messi podría competir por primera vez con la camiseta del Inter Miami el 21 de julio en la nueva Leagues Cup, un torneo oficial reconocido por Concacaf que arranca este año y mide a los equipos de la MLS con los de la Liga MX de México.



Inter Miami anunció ayer el fichaje de Messi, que dejó al París Saint Germain tras dos temporadas y descartó opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal saudí.



“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, aseguró el argentino.



Inter Miami publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se recopilan las decenas de informaciones circuladas en los últimos meses en los medios internacionales sobre el futuro de Messi, que pareció por momentos muy cerca del fútbol saudí.