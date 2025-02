Guadalajara ha tenido un muy mal inicio de año en el Clausura 2025 y con el técnico español, Óscar García, no ha encontrado un buen funcionamiento en la Liga MX.



Lo cual por supuesto que no querrá repetir en el inicio de la Copa de Campeones de Concacaf, en la que el Rebaño debuta mañana en la Ida de la primera ronda ante el Cibao.



La buena noticia para el Rebaño Sagrado, es que parece ser que al fin va a debutar el delantero Alan Pulido y lo haría mañana en Concachampions.



El delantero de 33 años, realizó el viaje a República Dominicana con el plantel, por lo que será elegible para el entrenador García Junyent.



Pulido no había podido ser tomando en cuenta, debido a que tenía algunos problemas en una rodilla que le impedían estar a disposición.



Por ello, el propio jugador compartió en su Instagram que tomó el vuelo privado con el equipo, el cual lo llevó desde Guadalajara directo a la ciudad de Santiago de los Caballeros en el Cibao en República Dominicana.



Cabe mencionar que Guadalajara programó dos entrenamientos en territorio dominicano. El primero fue la tarde de ayer, luego del largo viaje hasta el Caribe, y el segundo durante la mañana de hoy, previo al juego de mañana ante Cibao FC, en el inicio de la Concachampions, en busca de recuperar la vertical tras el mal inicio en la Liga MX.



El ganador de la Copa de Campeones de Concacaf 2025 obtendrá un boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA 2029, siendo uno de los cuatro representantes de la región. Los campeones de 2026, 2027 y 2028 también participarán en ese torneo.



El ganador de la Copa de Campeones de Concacaf 2025 también clasificará para la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, torneo que reunirá a los campeones de las seis confederaciones de la FIFA y que se prevé se dispute en diciembre de 2025 (fecha por confirmar).