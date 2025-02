La “Maquina Azul” trabaja de manera incansable para lograr los objetivos para esta nueva temporada de la Liga Dominicana de Fútbol

El Atlántico Fútbol Club, uno de los clubes más emblemáticos de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), ha iniciado un ambicioso plan de reestructuración y renovación de su plantilla con la vista puesta en el futuro. Con el objetivo de seguir siendo un referente competitivo, el club ha comenzado a afinar sus piezas para la temporada 2025.



El presidente de la Maquina Azul, Ruben Garcia, ha declarado: “Estamos comprometidos con la construcción de un equipo competitivo que no solo rinda al más alto nivel en el presente, sino que también esté preparado para afrontar los desafíos del futuro”.



En este sentido, el combinado puertoplateño ha comenzado a evaluar a jóvenes talentos tanto en el mercado nacional como internacional. La cantera del club seguirá siendo una prioridad, con el objetivo de integrar a jugadores prometedores en el primer equipo.



Además, el club está en conversaciones con varios jugadores destacados que podrían reforzar la plantilla en el 2025. “Estamos buscando futbolistas que no solo tengan calidad, sino que también compartan nuestra filosofía y valores. Queremos construir un equipo que represente la esencia del Atlántico FC”, añadió Garcia.



Con un título de liga en 2017 y una base de aficionados apasionados, el Atlántico se prepara para afrontar el futuro con optimismo y determinación. La afición puede estar segura de que el club está tomando las decisiones correctas para cosechar triunfos en los años venideros.



En 2025 viene con un formato diferente para la LDF. Primero, se realizará la Copa LDF, un torneo de transición de febrero a mayo, donde cada equipo jugará once partidos de serie regular, cuatro mejores avanzan a semifinales y el campeón tendrá un cupo internacional en 2026.



Luego vendrá la competición de Liga en su nuevo calendario de agosto del 2025 a mayo del 2026.