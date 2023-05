Cibao FC continúa liderando invicto la clasificación. Pantoja y O&M pactaron sin goles en el cierre de la fecha siete

Atlántico sigue con su buen rendimiento, derrotó un gol por cero a Moca FC y ganó su cuarto partido consecutivo tras seis jugados. Atlántico se fue arriba en la pizarra en un tramo del partido en el que Moca intentaba controlar la pelota en zona media, sin embargo, un buen anticipo de Patrickson Nore dejó servida para Becerra una pelota y se lució con asistencia para Darly Batista, que reventó el arco rival y gritó el gol que abrió la cuenta.



Moca FC intentó llevar la iniciativa, pero no pudo sortear la zaga atlántica, así terminó la primera mitad. La segunda mitad fue mucho más lenta con poco juego vistoso, Atlántico tuvo que rearmarse tras las lesiones de su capitán y goleador Leo Becerra y el central José Carlos Louis. Moca FC, de buenas figuras, ha perdido las dos últimas presentaciones cayendo en casa ante Cibao y Atlántico de visita.



Cibao sigue inmaculado



Cibao FC sigue inspirado, derrotó cinco goles por cero a San Cristóbal. Los goles aparecieron temprano, un centro desde la esquina de Juan David Díaz fue conectado de cabeza al minuto 6’ por el defensor Óscar Florencio y puso arriba en el marcador a los locales.



La segunda diana fue una linda acción colectiva, Yunior Peralta y Juan Díaz se volvieron a juntar para sellar la conquista al 38’. Antes del descanso, el juvenil Yunior Peralta ratificaría su buen momento y lograba marcar la tercera diana de los locales al 43’. En la etapa complementaria, llegaron dos tantos más; Carlos Ventura a los 58’ sacó un gran remate de media distancia para el cuarto gol del equipo local. Ya cuando todo parecía estar definido Erick Japa dijo presente y marcó el quinto de los santiagueros (90+3).



Jornada de ayer



Club Atlético Pantoja y O&M pactaron a cero gol en el partido que marcó el cierre de la fecha siete del fútbol profesional dominicano. En la primera mitad se dieron ocasiones claras de gol para el equipo guerrero, pero su hombres no fueron efectivos y no pudieron abrir la pizarra.



La segunda parte, tuvo acciones de lado y lado, ambos equipos con sus armas y estilo buscaron el arco rival pero no tuvieron. Este significó la vuelta del derbi capitalino en el estadio Olímpico Félix Sánchez. El otro partido del día, Atlético Vega Real y Delfines también pactaron a cero goles en partido que se jugó en el estadio El Cóndor de La Vega.



Jornada de este fin de semana



Club Atlético Pantoja y O&M pactaron a cero gol en el partido que marcó el cierre de la fecha siete del fútbol profesional dominicano. En la primera mitad se dieron ocasiones claras de gol para el equipo guerrero, pero sus hombres no fueron efectivos y no pudieron abrir la pizarra.



Cierra la jornada el domingo con encuentro entre Delfines del Este ante Club Atlético Pantoja en el Parque del Este, mientras que a las seis de la tarde, Moca FC recibe la visita de Atlético Vega Real en el Estadio Olímpico Moca 85.