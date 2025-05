Ambos oncenos darán inicio a la final de la Copa de la LDF en partido a celebrarse en el Estadio de Fútbol del Parque del Este

Los Delfines del Este y Cibao llegarán con más morbo que nunca en su legado histórico, cuando busquen la final de la primera Copa LDF, donde gravitarán grandemente dos esquemas de juego muy contrapuestos y demasiado sabor a revancha por parte del Armagedón.



El ganador también irá directo a la Caribbean Cup de 2026, lo cual agrega drama, por si no fuere suficiente en dos equipos que matan con sus grandes virtudes: los cetáceos, bien parados y siempre al acecho, y Cibao, que cada balón parece convertirlo en gol.



“Ellos (Delfines) son muy defensivos, y aunque tenemos un estilo definido podemos adaptarnos”, alertó el entrenador de la naranja, Júnior Scheldeur, al insinuar que atacarán como saben, aun se trate de la muralla china.



La tropa albirroja, que comanda el bisoño José Rodríguez, las tendrá de nuevo contra el gigantón residente en la Cordillera Central, para definir el campeón de la Copa LDF, que tanto drama ha dejado desde su pitazo inicial en cada escenario donde se disputó.



Los Delfines y Cibao jugaron una semifinal antológica en el 2020, cuando los primeros dieron la tremenda clarinada del triunfo sobre el que luego no volvería a perder un título de liga hasta la fecha.



Antes de aquella cita, Cibao había tomado gran ventaja en sus enfrentamientos directos, gracias a lo cual hoy domina ampliamente (13 victorias, 5 empates y cinco derrotas). En los goles hubo notable incremento de resultados cerrados (9 de 12).



La magna contienda se presenta con “un pendiente para Cibao”, y tan fortalecido después de aquel batacazo que no ha vuelto a perder la liga tras su debacle contra el rival de turno, contando con una ofensiva devastadora, la que sí o sí se verá contra la gran muralla china de los cetáceos.



“Las finales siempre son complicadas, y ese equipo es duro. Peleó con nosotros el primer lugar gran parte en la ronda regular”, avisó Scheldeur.



La enseña bicolor llega como la mejor defensa de la Copa, tras permitir cuatro goles en trece partidos, incluida la semifinal ante el poderoso Pantoja, al cual dejó sin goles en ciento ochenta minutos, aun cuando fue la escolta azote del certamen (sólo Cibao anotó más).



“Sabemos que enfrentaremos al gigante, con ofensiva devastadora, pero vamos al juego que sabemos hacer: disciplina defensiva y fluidez”, se defendió Rodríguez, quien dirige por primera vez tras hacerlo en 2015.



Scheldeur evitó hablar de cómo juega la naranja, y sólo atinó decir que la cita será “de infarto para los dos conjuntos”, de principio a fin.