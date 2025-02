Ambos oncenos se miden en el partido de vuelta de la Copa de Campeones en el Estadio Akron, de Jalisco, México

Con la determinación de completar la hazaña que iniciaron el pasado jueves, Cibao FC se encuentra en México para enfrentarse a las Chivas de Guadalajara en el partido de vuelta de la Copa de Campeones Concacaf 2025, que se disputará esta noche en el Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.



Cibao FC sorprendió a todos al desafiar los pronósticos el jueves pasado, al lograr un valioso empate 1-1 ante el histórico club mexicano en el Estadio Cibao Fútbol Club de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).



El onceno naranja viajó a México el lunes y realizó su sesión de entrenamiento el martes en el Estadio Akron, donde se jugará el encuentro a las 9:00 de la noche.



“Estamos aquí con un propósito y es ganar”, declaró a su llegada a México el director técnico de Cibao FC, Junior Scheldeur.



Según el reglamento, si los equipos terminan empatados en el global tras el tiempo reglamentario, se jugará tiempo extra y, de ser necesario, se definirá al ganador mediante penales.



Esta situación obliga a Cibao FC a marcar al menos un gol de visitante, ya que en el empate 1-1 en Santiago, el tanto de las Chivas fue fuera de casa, lo que les otorga ventaja en caso de igualdad.



El gol del conjunto dominicano en la ida fue anotado por Juan David Díaz, mientras que Luis Gabriel Rey marcó para Chivas, con un gol al inicio y otro en la recta final del partido.



El colombiano Díaz hizo historia al convertir el primer gol del Cibao FC en la Copa de Campeones de Concacaf, además de establecer un récord como el gol más rápido de un club dominicano en el torneo desde la temporada 2008-2009, al marcar con apenas 51 segundos de juego. Sin embargo, Díaz no podrá jugar hoy, ya que recibió una tarjeta roja tras el partido de ida.



El empate conseguido por Cibao FC significó el fin de una racha de cuatro derrotas consecutivas de clubes dominicanos ante equipos mexicanos en competiciones internacionales, dejando ahora un balance de cuatro derrotas y un empate. El Rebaño Sagrado y el Cibao FC ya se habían enfrentado en Santiago el 22 de febrero de 2018, con victoria de Chivas 2-0. En el partido de vuelta, disputado el 28 de febrero en el Estadio Akron, los mexicanos ganaron 5-0.



Una decepción



El español Óscar García, entrenador de las Chivas de Guadalajara, admitió ayer que sería decepcionante que su equipo fuera eliminado por el Cibao de República Dominicana en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. “Nosotros mismos nos metemos esa presión porque sabemos lo que representamos, sabemos en el club que estamos. El rival nos da igual, lo que queremos es ganar todos los partidos. No pasar de ronda sería una decepción y con esa mentalidad vamos a intentar ganar”, dijo en conferencia de prensa.



El Guadalajara, el segundo equipo más ganador de México, recibirá este miércoles al Cibao en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Concachampions, con la obligación de ganar ya que la eliminatoria va 1-1, luego del empate por ese marcador en el duelo de ida el jueves pasado en República Dominicana.



El técnico español afirmó que jugar en casa fortalecerá a su equipo, que enfrenta una mala racha en el torneo local, en el que es décimo con una marca de dos victorias, dos empates y dos derrotas.



“Somos mucho más fuertes cuando tenemos a muchos de nuestros hinchas en el estadio, presionan al rival”, aseguró. El español dijo no estar preocupado porque su puesto corra riesgo, en caso de perder la eliminatoria ante el Cibao, que se sumará a los malos resultados en el tornero de liga.



“Lo que intento es disfrutar del proceso, ojalá sea un proceso largo, que me dejen trabajar y que me dejen hacer las cosas que yo quiero. Mi idea de construir un equipo”, señaló el manejador que vive su primer semestre al frente del Guadalajara.



Cibao FC, a intentarlo



Con 12 títulos de liga y dos de la Concacaf, las Chivas son uno de los cuadros más emblemáticos de México y tratarán de demostrarlo con una propuesta ofensiva.



Con dos victorias, dos empates y dos derrotas, las Chivas aparecen en el décimo lugar del Clausura; necesitan iniciar una seguidilla de triunfos, lo cual tratarán que ocurra a partir de hoy.



El Cibao tiene poco que perder y saldrá por la proeza. “Vamos a intentarlo, nuestra ambición de hacer historia nos puede permitir hacer algo positivo”, señaló el entrenador Junior Scheldeur.



El vencedor enfrentará en octavos de finales al América, campeón mexicano, que accedió de manera directa a la fase de los 16 mejores.

Probables alineaciones de ambos oncenos

Cibao FC: Miguel Lloyd, Michael Sambataro, Julio César Murillo, Julio Mancilla, Ernesto “Che” Trinidad, Alarcón, Omar De la Cruz, Jesús Rosa, Jean Carlos López, Vega y Rivaldo Correa.



Chivas de Guadalajara: Rangel, Castillo, Tapias, Rey, Mozo, Gutiérrez, González, Beltrán, Cowell, Alvarado y Alan Pulido.



Se espera que, al igual que en Santiago, Javier “Chicharito” Hernández ingrese en la segunda mitad.



Las estrategias del Cibao FC están bajo la dirección de Junior Scheldeur, mientras que Óscar García dirige a las Chivas de Guadalajara.