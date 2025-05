El encuentro se jugó en días seguidos debido a las lluvias caídas en gran parte del país. El campeón se conocerá el sábado en partido a celebrarse en Santiago

Cibao FC y Delfines del Este empataron 1-1 el partido de ida, de la final de la Copa LDF 2025, que se jugó en dos fechas, sábado y domingo, en el estadio Parque del Este, resumiendo todo para el partido de vuelta el próximo sábado, donde saldrá el campeón.



El juego se reanudó este domingo como mismo se interrumpió el sábado, debido a una tormenta eléctrica y lluvias que obligó al árbitro principal a detenerlo al minuto 56 y con Cibao FC ganando 0-1.



Pero, los Delfines igualaron en el minuto 71, con un balón enredado en el feudo del Cibao FC, que aprovechó de peinadita Richerly De los Santos para poner el 1-1.



Las lluvias que suspendieron el encuentro el sábado no eran torrenciales, pero estaban acompañadas por tormentas eléctricas, por lo que los árbitros aplicaron el protocolo y detuvieron las acciones.



El onceno naranja abrió el marcador por intermedio de Edipo Rodríguez, quien fue habilidosamente alimentado con una asistencia de Edwarlyn Reyes para poner a los visitantes al frente, en el minuto 49.



El partido de vuelta, que arrojará el campeón de la Copa LDF 2025, será jugado este sábado en el estadio del Cibao Fútbol Club en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), ubicado en Santiago de los Caballeros.



En el minuto 28 el jugador Gonzalo Alarcón, del Cibao FC se resintió el tobillo izquierdo y fue reemplazado por Ángel Montes de Oca.



Los 45 minutos de la primera mitad finalizaron sin grandes sustos y ambos oncenos se fueron al descanso 0-0.



Para el tiempo complementario no hubo variedad por ninguno de los clubes y salieron con los mismos jugadores que terminaron.



Dos cambios realizó el club naranja en el minuto 80 cuando entraron a cancha Javier Roces y Yunior Peralta y salieron Edipo Rodríguez y Daiver Vega.



Junior Scheldeur, Director Técnico del Cibao FC, colocó al Capitán Miguel Lloyd en la portería para proteger el arco naranja.



Completó el once inicial con Edwarlyn Reyes, Julio César Murillo, Ernesto “Che” Trinidad, Camilo Mancilla, Gonzalo Alarcón, Jean Carlos López, Carlos “Caballo” Ventura, Daiver Vega, Edipo Rodríguez y Rivaldo Correa.