La escuadra naranja se impuso 2-1 anoche a la de la montaña, que quedó eliminada de la Liguilla. Pantoja continúa en primero con 18 puntos

SANTIAGO. Cibao FC escaló la segunda posición de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2022), al imponerse 2-1 a Jarabacoa FC, en partido celebrado en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y que cerró la octava jornada.



Con el resultado Cibao FC sumó 3 puntos y ahora tiene 12, para quedarse con la segunda posición de la Liguilla.



Los goles de Cibao FC fueron anotados por Carlos Ventura quien estaba de cumpleaños y Charles Herold Jr., quien estaba descansado por no hacer el viaje a Honduras a mediado de semana.

Fue la ocasión número 14 que se miden Cibao FC y Jarabacoa FC y los de la Montaña todavía no han saboreado la victoria y el club naranja tiene 10 triunfos y 4 empates. También dominan en goles a favor y en contra 26-10.



La derrota dominguera elimina a Jarabacoa en sus pretensiones de avanzar a las semifinales, ya que solamente suma 3 puntos y quedan dos partidos.



Jarabacoa no se hizo esperar y en el minuto 13 el argentino Alan Aciar recibió un pase largo y con la cabeza introdujo el balón en la red de los locales para el 0-1.



Los dueños de la casa igualaron en el minuto 29 cuando Erick Japa encendió el motor, puso un espectacular pase al centro y Carlos Ventura, quien ayer celebraba su natalicio, le puso la cereza al pastel para el 1-1.



Los tres minutos que agregó el árbitro a los 45, no fueron suficiente para variar la pizarra y ambos oncenos se fueron a los camerinos empatados a uno.



Yohan Parra entró al minuto 71 por Erick Japa y de inmediato fue parte de una combinada jugada, que ayudada por pase de Parra se convirtió en gol para Charles Herold Jr., que puso el 1-2 a favor del Cibao.

En otro partido de ayer, Atlético Vega Real también derrotó 2-1 a O&M en el Estadio Panamericano de San Cristóbal.



En el minuto 68, José Jáquez coronó una gran jugada colectiva vegana, con remate de cabeza batió la valla rival para romper el empate y dar la ventaja y la victoria a los visitantes.



Con estos resultados, la tabla de clasificación la sigue comandando Pantoja, que perdió el sábado 1-0 de Moca, con 18 unidades, Cibao es segundo con 12 puntos, Moca y La Vega con 11 están en la tercera plaza, O&M sigue con 9 puntos en el quinto puesto, Jarabacoa con tres unidades cierra la tabla.