Email it

La jornada 3 de la liguilla LDF se inicia hoy con un apasionante duelo en la Ciudad Corazón, en el que Cibao y At. Vega Real se enfrentan con el objetivo claro para ambos.



Empatados a 4 puntos, son sabedores de que un triunfo sobre el rival de turno les colocaría como líderes en solitario, a expensas de lo que haga el domingo Atlántico en su visita al Félix Sánchez donde les espera un At. Pantoja muy tocado y que tras su derrota del miércoles ante su “vecino” O/M sigue sin puntuar en esta liguilla.



Para mañana sábado, otro duelo que pone a prueba a dos “outsiders·”, O&M y Moca se verán las caras en la capital para no perder comba con los de arriba de la tabla clasificatoria en el caso de Moca y refrendar su buen momento en el caso de los universitarios, quienes con su victoria sobre Pantoja en partido adelantado ya suma igual que los tres primeros, cuatro puntos.