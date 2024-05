La selección dominicana de fútbol U17 femenina llevó a cabo un ciclo de visorias en Miami con la finalidad de continuar observando jugadoras en la fase de preparación del combinado nacional que disputará la Copa Mundial de la FIFA de esta categoría en República Dominicana en octubre próximo.



El cuerpo técnico encabezado por la seleccionadora nacional Betzaida Ubri y las atletas se dieron cita en el Complejo Somerset Academy Canyons de Boynton Beach. El microciclo también estuvo orientado a futbolistas de la categoría U15 que forman parte del universo de jugadoras para esta selección que afrontará del 4 al 11 de agosto próximo el campeonato U15 femenino de la Concacaf.



La agenda se llevó a cabo tal como estaba planificada con las 32 futbolistas que se presentaron a este módulo de trabajo internacional en el que se efectuaron dos partidos de preparación ante Next Level Recruits el primero de ellos y el segundo ante FC Florida.



Cabe destacar que, se hicieron presentes ojeadores de University of Miami, Florida Atlantic University, South Florida University, Nova Southern University, Palm Beach Atlantic University, Lynn University, Saint Thomas University y University of Florida, quienes estuvieron observando a las jugadoras dominicanas.