Cibao FC recibe mañana, en la PUCMM de Santiago, a Moca FC y el domingo Delfines del Este al Club Atlético Pantoja

Los clubes Cibao FC y Moca FC definirán mañana el primer finalista de la Copa LDF 2025, cuando se enfrenten a las 6:00 de la tarde, en el partido de vuelta, encuentro a celebrarse en el Estadio de la PUCMM en Santiago.



Cibao FC ganó el juego de ida en el Estadio Moca 85, de la provincia Espaillat, donde se impuso a los mocanos 0-2, en un partido que tuvo que ser definido en dos fechas debido a las lluvias registradas.



El onceno naranja tiene la ventaja de la casa y un global a favor 2-0, cuando llegan al choque decisivo.

Los dirigidos por Junior Scheldeur tienen varias lecturas para avanzar a la final, con el ganador de la serie entre los Delfines del Este y el Club Atlético Pantoja, quienes se enfrentan este domingo en el Estadio de Fútbol del Parque del Este. Una victoria permite que Cibao FC avance a la final, al igual que un empate o hasta una derrota que sea por menos de dos goles. Moca FC, en cambio, tiene que salir a ganar por más de dos goles, porque un triunfo por uno o un empate no le alcanza.



Si los aurinegros ganan 2-0 y empatan el global 2-2, entonces se jugarán dos prórrogas de 15 minutos. Si en ese tiempo agregado no se define el ganador, entonces se definirá desde los 11 pasos de los penales.

De llegar a esa instancia, Cibao FC tiene como porteros a Miguel “Pichi” Lloyd, Edwin “Gato” Frías y Enzo “Ferrari” Guzmán para defender el arco naranja.



Los mocanos, dirigidos por Jorge Alfonso, tienen como guardameta a Pascual Ramírez, Mario Marte y Robinson Chaperón. El líder goleador de la Copa LDF 2025 es el colombiano Rivaldo Correa, del Cibao FC, quien tiene 9 goles.



El segundo mejor anotador de la tropa color naranja es el prometedor Javier Roces, quien tiene cinco goles, en los 12 juegos que van del evento, Daiver Vega tiene cuatro, Carlos “Caballo “Ventura” y Cesarín Ortiz han anotado tres cada uno; Juan David Díaz, que está lesionado y Jean Carlos López llevan dos, con uno están, Camilo Mancilla, Edipo Rodríguez, Yunior Peralta y Julio César Murillo.



A lo largo de la Copa LDF 2025, Cibao FC no ha perdido, acumula nueve triunfos y tres empates.