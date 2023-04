Email it

El fútbol profesional dominicano regresa hoy y mañana con cuatro partidos programados para la jornada número 2 del calendario.



Habrá enfrentamientos muy interesantes pero el plato fuerte de la fecha se servirá mañana a las seis de la tarde en el Estadio Panamericano de San Cristóbal, que por segundo año corrido en ronda regular, será la sede del Club Atlético Pantoja para recibir a su clásico rival Cibao FC.



La rivalidad más fuerte de nuestro balompié tendrá un nuevo capítulo tras vivir la electrizante final de la temporada pasada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), que fue ganada por Cibao FC.



En esta nueva etapa, los cibaeños enfrentan a su rival histórico con nuevo cuerpo técnico, que, si bien debutó con victoria en la temporada, tendrá una prueba de fuego ante Pantoja que mantuvo a su entrenador, el español David González, y la base de jugadores que los llevó a hacer una gran campaña en 2022.



Bajas para el juego



Para el equipo naranja no estará disponible el defensor central Dairin González, mientras que por los capitalinos se espera el debut de Ronaldo Vásquez, quien no jugó en el partido de la primera fecha y tampoco pudo vestir la camiseta de la selección nacional por inconvenientes físicos.



Quienes sí están confirmados y disponibles son los dos nuevos importados de los guerreros de la escuadra de Pantoja: el defensor colombiano César Mena y el atacante argentino Franco Pérez.



La tropa de Pantoja, en el estreno de la temporada, no pudo pasar del empate ante San Cristóbal.



De su lado, los monarcas que se visten de naranja fueron fuertes en casa y despacharon a La Vega (2-1).

Este enfrentamiento cerrará la fecha dos de la contienda y contará con transmisión para todo el país por la señal de CDN Deportes.

O&M va contra Moca y debuta Atlántico FC

Hoy, en el Estadio Panamericano O&M hará de local ante Moca, que fue contundente en el debut. Los universitarios no pasaron del empate en su visita a Delfines en el día inaugural. Por igual hoy, Atlántico FC hará su debut a las 4 de la tarde cuando visite en el Cóndor a Atlético Vega Real. El domingo, a las cuatro de la tarde jugarán Jarabacoa FC y Atlético San Cristóbal.