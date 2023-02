El argentino apeló a la humildad de sus pupilos del Cibao FC para que trabajen duro y logren las metas en la próxima campaña. Contratan a uruguayo Guichón

Como un equipo campeón que no se cree campeón, definió el nuevo director técnico al Cibao FC. Son los tres veces monarcas de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF). El argentino Gabriel Martínez Poch fue presentado en su puesto con el club naranja. Estará en ese lugar durante la temporada 2023.



“Cibao FC es un equipo campeón que no se cree campeón, que es humilde, receptivo y muy trabajador”, expresó el profesor Martínez Poch. Esa es su definición, luego de trabajar tres días con la plantilla del club, que abrió su campo de preparación el martes.



Sostuvo que los jugadores están atentos a las instrucciones y se comportan como verdaderos profesionales en la cancha. Martínez Poch, con experiencia en el Club San Lorenzo de Argentina, dijo que esun privilegio poder dirigir el Cibao FC. Indicó que es la franquicia más exitosa del fútbol profesional de la República Dominicana. “Mi meta es que el nombre de Cibao FC esté cada vez más alto y agradezco la oportunidad que me ofrecen”, manifestó.



Haciendo un paralelismo con otras ligas donde trabajó, indicó que cada país y cada liga tienen su particularidad y filosofía propia. Dijo que hay que adaptarse a eso. Poch reemplaza en el puesto a su compatriota Jorge Alfonso quien ganó los dos últimos campeonatos (2021 y 2022). “Sustituir a un director técnico que viene de un bicampeonato produce presión, pero muchas veces la presión ayuda”, puntualizó.



¿Qué seríamos nosotros sin presión?, se preguntó. Y a seguidas afirmó que “presionados sacamos lo mejor de nosotros, nos obligamos a alcanzar metas y a no dejarnos caer en un ambiente de confort que baje nuestra intensidad”.



Martínez Poch estuvo acompañado por Gabriel Fernández, director de deportes y el ingeniero Alberto Polanco, gerente general del onceno naranja, quienes le introdujeron en el encuentro que fue realizado en el estadio Cibao FC de la PUCMM. Fernández y Polanco agradecieron a Martínez Poch aceptar ser parte del proyecto y dijeron estar confiados en sus conocimientos, para lograr la meta de que la “fiebre naranja” ingrese a un nuevo nivel de competencia.

Suma a Facundo Guichón

El Cibao FC anunció el fichaje del mediocampista uruguayo Facundo Guichón, uno de dos refuerzos extranjeros que debutarán este año con los tres veces campeones de la LDF. El uruguayo, que patea el balón a la zurda, tiene experiencia en primera división de su país y en el fútbol español, así como en el de Finlandia, Colombia, Chile y Ecuador.



Guichón ya se entrena con Cibao, bajo las directrices del técnico argentino Gabriel Martínez Poch. Es uno de dos cambios de refuerzos extranjeros del equipo Naranja, que este año repite la mayoría de los jugadores que en 2022 lograron el segundo título consecutivo.



Facundo Jeremías Guichón Sisto tiene 31 años, mide 1.82. Su posición principal es el medio campo interior izquierdo. Su perfil de jugador define que de manera secundaria puede ocupar la posición de extremo izquierdo y mediocentro ofensivo. Debutó en su país con su club original, Atlético Peñarol con el que actuó en primera división, en una estadía que incluye el campeonato nacional uruguayo ganado en la temporada 2012-2013.