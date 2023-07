Email it

La Federación Dominicana de Fútbol se ha acostumbrado en los últimos tiempos a no tener techo cuando de logros se trata.



La actual gestión del Comité Ejecutivo, que encabeza Rubén García Ciprián, se instaló en 2020 y desde entonces el ente federativo ha alcanzado un gran número de objetivos que le van dando un nuevo estatus al fútbol en la República Dominicana y al cierre del primer semestre de 2023 las buenas nuevas no paran de llegar.



En estos primeros seis meses República Dominicana debutó en su primer mundial durante la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023 y también logró ser designada como sede de la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2024. Otra gesta para el deporte de nuestro país.



Fedofútbol ha venido trabajando de manera incansable para solidificar el fútbol nacional en los diversos frentes: selecciones nacionales, competencias nacionales, arbitraje, entrenadores y hasta en lo organizacional.



Las selecciones nacionales no se detienen



A nivel de selecciones nacionales el ente rector del balompié puede presumir que ha mantenido en acción a todos los equipos, en todas sus categorías y modalidades tras la participación de la Sub-17 Masculina en los octavos de Final del Campeonato de Concacaf en febrero, la Sub-20 Femenina disputó el Torneo Uncaf FIFA Forward 2023 (marzo), así como en la Fase Clasificatoria del Campeonato de Concacaf (abril) y en la Fase Final del Campeonato de Concacaf 2023 (mayo).



Continuando con el seleccionado femenil, la absoluta aprovechó su Ventana FIFA de abril para disputar un par de partidos ante su similar de Panamá en tierras canaleras, como parte de su preparación de cara a la competición camino a la Copa Oro Femenina de la Concacaf 2024.



En el caso de las selecciones varoniles, el conjunto de mayores cerró su participación en la Fase de Grupos de la Liga de Naciones de Concacaf 2022-2023 durante el mes de marzo y celebró en junio el partido de preparación de mayor peso en su historia ante la bicampeona de América, Chile.



Mayo será recordado eternamente por los amantes del deporte y en especial los seguidores del fútbol dominicano como el mes en el que República Dominicana jugó por primera vez una Copa Mundial de la FIFA, cuando la Sedofútbol Sub-20 Masculina hizo sonar las notas del himno nacional en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza durante el Mundial Argentina 2023.



El combinado patrio antes del hecho inédito llevó a cabo una preparación nunca antes desarrollada por una selección nacional, disputó partidos con rivales de talla mundialista como Honduras en par de ocasiones durante el mes de marzo en territorio catracho y tuvo una gira por España en la que se enfrentó a Brasil, Irán y Uzbekistán. Una puesta a punto de alto nivel.

El Torneo Nacional de Clubes, gran estandarte

Con el propósito de seguir fortaleciendo el fútbol formativo la Federación Dominicana de Fútbol mantiene activo el Torneo Nacional de Clubes en sus diversas categorías: El Sub-16 Femenino 2022-2023 que inició en octubre pasado se llevó a cabo hasta mediados de abril del presente año, mientras que el Juvenil Femenino y Masculino, así como el Infantil Masculino están en pleno desarrollo, lo que representa un total de 43 partidos por jornada entre las tres categorías que están en contienda en toda la geografía dominicana.